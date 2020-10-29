Oppo разработала новый алгоритм позиционирования смартфона на карте

Многим знакома ситуация, когда смартфон не может точно определить ваше местоположение на карте. Oppo удалось преодолеть это, запустив высокоточный алгоритм позиционирования для навигации. Согласно официальному заявлению, алгоритм очень точный - в радиусе метра от физического местоположения смартфона пользователя.

Собственный алгоритм Oppo использует кинематическое позиционирование в реальном времени (RTK), где он использует различные элементы позиционирования на устройстве. По словам Oppo, ранее такие измерительные системы были созданы для промышленного использования, но им не хватало точности, необходимой для работы со смартфонами. Oppo планирует выпустить к 2021 году первые коммерческие устройства с новым алгоритмом позиционирования.
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