Oppo выходит за рамки производства смартфонов

На мероприятии под названием «Создание за пределами границ» компания Oppo продемонстрировала множество интеллектуальных устройств, включая умные часы, умные наушники, очки 5G CPE, AR, а также ключевые технологические достижения в таких областях, как зарядка вспышкой, 5G, обработка изображений и оптимизация программного обеспечения.

Генеральный директор Oppo, объявил, что компания планирует инвестировать около $ 9,66 миллиардов в исследования в течение следующих трех лет для разработки основных технологий в области аппаратного и программного обеспечения и систем в дополнение к 5G / 6G, AI, AR, большие данные и другие передовые технологии.