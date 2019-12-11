Oppo выходит за рамки производства смартфонов

2019-12-11, Автор - Anna; Продукт - Oppo; [66]
На мероприятии под названием «Создание за пределами границ» компания Oppo продемонстрировала множество интеллектуальных устройств, включая умные часы, умные наушники, очки 5G CPE, AR, а также ключевые технологические достижения в таких областях, как зарядка вспышкой, 5G, обработка изображений и оптимизация программного обеспечения.

Генеральный директор Oppo, объявил, что компания планирует инвестировать около $ 9,66 миллиардов в исследования в течение следующих трех лет для разработки основных технологий в области аппаратного и программного обеспечения и систем в дополнение к 5G / 6G, AI, AR, большие данные и другие передовые технологии.

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