Oppo выпускает свою первую электрическую зубную щетку N1 Smart Sonic

Компания Oppo объявила о выпуске своей первой электрической зубной щетки N1 Smart Sonic. Умная щетка помогает улучшить уход за полостью рта, а также предлагает индивидуальные режимы чистки зубов. В насадке щетки используется антибактериальная технология Sharklet. N1 Smart Sonic отслеживает чувствительность зубов и десен. В комплектации есть две насадки. Щетинки обеих головок выбраны в соответствии со стандартами FDA. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 180 дней пользования, а зарядить зубную щетку можно с помощью быстрой зарядки USB Type-C. Oppo N1 Smart Sonic имеет степень защиты IPX7, работает с мобильным приложением через Bluetooth-соединение.

Умная зубная щетка Oppo N1 Smart Sonic продается от 199 юаней (30 долларов).