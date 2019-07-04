Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5

В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114. Основой для новинки выступит Leica V-Lux 5 представленная в феврале этого года камера Panasonic Lumix FZ1000 II. Она характеризуется дюймовым датчиком изображения разрешением 20,1 Мп, объективом Leic с диапазоном фокусных расстояний ЭФР 25-400 мм, возможностью записи видео в разрешении 4К и серийной съемкой со скоростью 12 к/с. Официальный анонс Leica V-Lux 5 ожидается в ближайшее время.