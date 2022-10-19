Опубликованы первые фото с камеры Sony ZV-1F

В сети появились первые фотографии, сделанные на предназначенную для видеоблогеров камеру Sony ZV-1F. Напомним, что оцененная в 500 долларов новинка оснащается дюймовым датчиком CMOS Exmor разрешением 20,1 Мп, несъемным 20-мм объективом с максимальной диафрагмой f/2.0, поворотным 3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 0,92 Мп, записью видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, профилями S-Log2, S-Log3 и HLG, поддержкой записи 8-битного видео в формате 4:2:0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi или Bluetooth, функцией прямых трансляций, направленным микрофоном с ветрозащитным экраном, 3,5-мм разъемом, интерфейсами Micro HDMI и USB Type-C, цифровой стабилизацией и автофокусировкой по глазам.

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