Опубликованы пресс-рендеры беззеркалки Fujifilm X-T3

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры беззеркальной камеры Fujifilm X-T3, официальный анонс которой состоится 6 сентября. Примечательно, что за день до этого компания Canon представит полнокадровую беззеркальную камеру Canon EOS R. Судя по изображениям, новинка не получит внешних изменений по сравнению с Fujifilm X-T2. Что до технических характеристик, то здесь камере прочат датчик изображения более высокого разрешения, систему автофокуса с 425 точками, серийную съемку со скоростью свыше 20 к/с, возможность снимать видео формата 4К с частотой 60 к/с, два слота для карт SD и 3-дюймовый сенсорный экран. Цена Fujifilm X-T3 должна составить около 1500-1600 долларов.