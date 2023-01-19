Опубликованы примеры фото на объектив Sony FE 20-70mm F/4 G

Авторитетное издание DPreview поделилось примерами снимков, сделанных на представленный недавно объектив Sony FE 20-70mm F/4 G. Напомним, что предназначенный для беззеркальных камер с креплением Sony E объектив характеризуется оптической конструкцией с двумя усовершенствованными асферическими линзами, одним асферическим элементом, тремя ED и одной асферической ED-линзой, кольцом диафрагмы с переключателем блокировки, кольцами для управления зуммированием и фокусом, кнопкой для отключения кольца диафрагмы, 9-ти лепестковой скругленной диафрагмой, двойными линейными двигателями XD, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0.39х на 70 мм, массой 488 г. и резьбой для светофильтра 72 мм. Объектив появится в продаже в марте по цене в 1100 долларов.