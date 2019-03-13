Опубликованы примеры фото с объектива Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO

2019-03-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO; [132]
Почти год назад компания Venus Optics представила полнокадровый объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO, который должен был выйти до конца 2018 года для камер с креплением Canon EF, Nikon F, Pentax K и Sony FE. Этого не случилось до сих пор, но сегодня в сети появились примеры фотографий, сделанных на этот объектив, а также изображения самого стекла в варианте для камер Canon. Цена Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO по-прежнему неизвестна. Стоит добавить, что объектива пока еще нет даже в ассортименте онлайнового магазина Venus Optics.


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