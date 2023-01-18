Опубликованы примеры фото с объектива Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN

В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный недавно суперзум-объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS. Напомним, что предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и L-mount объектив характеризуется 10-кратным оптическим зумом, стабилизацией с эффективностью до 7 ступеней экспозиции на коротком конце (60 мм) и до 6 стопов на длинном (600 мм), оптической конструкцией из 27 элементов в 19 группах, включая три линзы SLD и две с низкой дисперсией F, корпусом из магния, армированного углеродным волокном пластика и термостойкого композита, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см на 60 мм и 260 см на 600 мм, диаметром для светофильтра 105 мм, размерами 119.4:279.2 мм (281.2 мм для Sony E), массой 2495 и 2485 граммов соответственно, линейным двигателем с высоким откликом, тремя кнопками AFL, а также защитой от пыли и брызг. Его цена составляет 2000 долларов.