Опубликованы примеры фото с объектива Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN

В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный недавно суперзум-объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS. Напомним, что предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и L-mount объектив характеризуется 10-кратным оптическим зумом, стабилизацией с эффективностью до 7 ступеней экспозиции на коротком конце (60 мм) и до 6 стопов на длинном (600 мм), оптической конструкцией из 27 элементов в 19 группах, включая три линзы SLD и две с низкой дисперсией F, корпусом из магния, армированного углеродным волокном пластика и термостойкого композита, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см на 60 мм и 260 см на 600 мм, диаметром для светофильтра 105 мм, размерами 119.4:279.2 мм (281.2 мм для Sony E), массой 2495 и 2485 граммов соответственно, линейным двигателем с высоким откликом, тремя кнопками AFL, а также защитой от пыли и брызг. Его цена составляет 2000 долларов.

Камера Leica Q2 Ghost оценена в $5795…
Компания Leica выпустила новую версию полнокадровой камеры Leica Q2, которая получила название «Ghost». Н…
Камеру Olympus OM-5 показали на фото …
Сетевые источники поделились первыми изображениями беззеркальной камеры, которую готовит к выпуску компан…
Опубликованы первые фото с камеры Sony ZV-1F…
В сети появились первые фотографии, сделанные на предназначенную для видеоблогеров камеру Sony ZV-1F. Нап…
Представлен объектив Sigma 18-50mm F/2.8 DC DN для Fujifilm…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 18-50mm F2.8 DC DN для беззеркальных камер …
Представлен объектив Laowa Argus 18mm F/0.95 MFT APO…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa Argus 18mm F/0.95 MFT APO для беззер…
Представлена черная версия ретро-камеры Nikon Z fc…
Компания Nikon представила новую версию камеры Nikon Z fc, которая получила название «Special Edition Bla…
Кинообъектив Meike 100mm T2.1 Prime появился в продаже…
Компания Meike дала старт продажам кинообъектива Meike 100mm T2.1, который предназначен для камер формата…
Объектив 7Artisans 7.5mm F/3.5 оценен в $160…
Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 7Artisans 7.5mm F/3.5, ко…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor