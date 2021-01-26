Опубликованы примеры фото с объектива Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD

В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный в начале прошлого декабря объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (B070). Напомним, что эта предназначенная для кропнутых (APS-C) беззеркальных камер с креплением Sony E новинка характеризуется фокусным расстоянием 17-70 мм (25,5-105 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения на APS-C – 79°55’-23°,00’, диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, 9-лепестковой диафрагмой, стабилизатором, шаговым приводом автофокуса, минимальной дистанцией для фокусировки 0,19-0,39 м, максимальным увеличением 1:4,8-1:5,2, диаметром фильтра 67 мм, защитой от влаги, диаметром 74,6 мм, длиной 119,3 мм и массой 525 г. Объектив уже доступен для покупки по цене в 800 долларов.