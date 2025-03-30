Опубликованы примеры снимков на Fujifilm GFX100RF

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на новенькую среднеформатную камеру Fujifilm GFX100RF. Напомним, что новинка стоимостью 4900 долларов оснащается фиксированным объективом с эквивалентным фокусными расстоянием 28 мм со светосилой ƒ/4, 102-Мп сенсором размером 43,8:32,9 мм, минимальной дистанцией фокусировки 20 см, 4-ступенчатым фильтром нейтральной плотности, 3,15-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 2,1 Мп, электронным видоискателем с разрешением 5,76 Мп, а также компактным корпусом массой 735 граммов. А вот матричной стабилизации в камере не предусмотрено. Цена Fujifilm GFX100RF составляет 4900 долларов.

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