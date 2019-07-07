Опубликованы системные требования Gears 5

Студия The Coalition опубликовала системные требования шутера Gears 5 — новой части культовой серии Gears of War. Также была объявлена дата начала тестирования для подписчиков Xbox Game Pass и пользователей, которые предзаказали игру.
Для запуска Gears 5 на любой конфигурации потребуется Windows 10. Пользователи смогут загрузить клиент игры 17 июля, первый этап тестирования пройдёт с 19 по 21 июля. В эти дни будет доступен пвп-режим «Versus», а чуть позже — с 26 по 29 июля откроются режимы «Escalation», «Arcade» и «King of the Hill».
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Минимальные системные требования
- Процессор: AMD FX-6000 / Intel i3 Skylake
- Видеокарта: Radeon R9 280 или RX 560 / GeForce GTX 760 или GTX 1050
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 15 ГБ
- Процессор: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake
- Видеокарта: Radeon VII / GeForce GTX 2080
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 15 ГБ
- Gears 5 выйдет 10 сентября на PC и Xbox One.