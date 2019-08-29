Опубликованы системные требования Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft раскрыла системные требования для своего следующего сиквела Ghost Recon Wildlands: Ghost Recon Breakpoint, который выйдет для ПК, Xbox One и PS4 4 октября. Можно сыграть в игру на месяц раньше в закрытой бета-версии, которая начинается 4 сентября. Игроки, которые предварительно заказывают игру или подписываются на UPLAY +, получат гарантированный доступ к бета-версии.

Минимум - Низкая настройка | 1080p

ОС: Windows 7 / 8.1 / 10

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: AMD Radeon R9 280X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 ГБ)

Рекомендуется - высокая настройка | 1080p

ОС: Windows 7 / 8.1 / 10

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7 6700K

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 ГБ)

Ультра - Ультра Настройка | 1080p

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080

Ультра 2К - Ультра Настройка | 2K (1440p)

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 10801

Elite - Ультра Настройка | 4K