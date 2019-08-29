Опубликованы системные требования Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft раскрыла системные требования для своего следующего сиквела Ghost Recon Wildlands: Ghost Recon Breakpoint, который выйдет для ПК, Xbox One и PS4 4 октября. Можно сыграть в игру на месяц раньше в закрытой бета-версии, которая начинается 4 сентября. Игроки, которые предварительно заказывают игру или подписываются на UPLAY +, получат гарантированный доступ к бета-версии.
Минимум - Низкая настройка | 1080p
- ОС: Windows 7 / 8.1 / 10
- Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: AMD Radeon R9 280X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 ГБ)
Рекомендуется - высокая настройка | 1080p
- ОС: Windows 7 / 8.1 / 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7 6700K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 ГБ)
Ультра - Ультра Настройка | 1080p
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080
Ультра 2К - Ультра Настройка | 2K (1440p)
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 10801
Elite - Ультра Настройка | 4K
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core I7 7700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический процессор: AMD Radeon VII / Nvidia Geforce RTX 2080