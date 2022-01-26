Опубликованы системные требования Total War: Warhammer 3 для ПК
Creative Assembly опубликовала официальные системные требования Total War: Warhammer 3 для ПК. Игра выйдет 17 февраля 2022 года. Встречайте драматический финал трилогии Total War: WARHAMMER. Соберите войска и войдите в Царство Хаоса — обитель невообразимых ужасов, где будет решаться судьба всего мира. Обуздаете ли вы своих демонов… или же возглавите их?
Минимальные требования
- ОС: Windows 7 64-битная
- Процессор: Intel i3 или Ryzen 3 серии
- ОЗУ: 6 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 900/AMD RX 400 или Графика Intel Iris Xe
- Хранилище: 120 ГБ свободного места
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор:Intel i5 или Ryzen 5 серии
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD RX 5600-XT
- Хранилище: 120 ГБ свободного места
Комментарии и отзывы Total War: Warhammer 3
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 21:07. Продукт - Total War: Warhammer 3