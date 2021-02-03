Опубликованы спецификации и ориентировочная цена процессоров AMD EPYC Milan

В сети опубликованы спецификации и прайс-лист на новое поколение процессоров EPYC «Milan» построенных на новой архитектуре AMD Zen 3. Стоит отметить, что цены каждый день меняются и не стоит заострять на этом внимание. Флагманом линейки EPYC Milan станет 64 ядерный 128 поточный процессор EPYC 7763. Он получит кэш L3 256 МБ, будет иметь TDP 280W и ориентировочный ценник 10,504 канадских долларов (7,823 долларов США). Базовая частота составляет 2,45 ГГц, частота в разгоне до 3,5 ГГц.

Компания AMD планирует выпустить процессоры EPYC Milan в первом квартале 2021 года.
Комментарии и отзывы AMD EPYC Milan
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