Опубликованы спецификации нового фотоаппарата Fujifilm X-T3

Раскрылись характеристики беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T3. Аппарат получит 3-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления и датчик X-Trans CMOS 4 с 26,1 млн эффективных пикселей. Сообщается, что можно будет осуществлять последовательную фотосъемку со скоростью до 30 кадров в секунду, а также записывать видеоматериалы в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Весит новинка около 539 грамм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Дебют новинки ожидается уже в ближайшее время.