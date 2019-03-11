Опубликовано фото недорогой полнокадровой камеры Nikon Z1

В сети появилось фото, на котором, как утверждается, изображена полнокадровая беззеркальная камера начального уровня Nikon Z1. Данная модель, по заявлениям Nikon, будет значительно дешевле уже представленных Z6 и Z7. Предполагается, что Nikon Z будет конкурировать с недавно вышедшей камерой Canon EOS RP, цена которой составляет 1299 долларов.

Напомним, что представленные в августе прошлого года камеры получили почти одинаковый дизайн, а их главным отличием являются сенсоры. Обе новинки получили новый байонет Z диаметром 55 мм. Старшая модель характеризуется CMOS-матрицу формата FX (35,9:23,9 мм) с разрешением 45,7 Мп и светочувствительностью 64-25 600 единиц ISO, систему автофокуса с 493 точками фокусировки, процессор Expeed 6, возможность делать фото на скорости 9 кадров в секунду и снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30p.

Также отметим влагонепроницаемый магниевый корпус, пятиосевую систему оптической стабилизации, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, OLED-видоискатель, один слот для карт памяти XQD, поддержку Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11b/g/n/a/ac). Габариты камеры равны 134:100,5:67,5 мм, а вес – 675 граммам (с батареей и картой памяти). Младшая модель отличается разрешением 24,5 Мп, 273 точками фокусировки, светочувствительностью 100-51 200 единиц ISO, возможность съемки 12 кадров в секунду и 4K-видео, обрезанным до формата APS-C (DX).