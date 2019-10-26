Oral-B выпустила зубную щетку GENIUS X с искусственным интеллектом

Oral-B выпустила электрическую зубную щетку Genius X за $ 220, которая использует искусственный интеллект. Щетка подключается к приложению на смартфоне через Bluetooth. Когда вы начнете чистить, приложение покажет таймер того, как долго вы чистите зубы, и покажет, где следует чистить дальше.

Зубная щетка использует датчики, чтобы знать, когда вы прикладываете слишком большое давление или не чистите достаточно долго в определенном месте, а затем отправляет данные с датчиков в приложение.

GENIUS X также имеет фирменную круглую головку Oral-B, созданную по образцу профессиональных инструментов стоматолога и разработанную для оптимальной очистки. Головка щетки также имеет комбинацию из трех движений для эффективного удаления зубного налета: колебания, вращения и пульсации.