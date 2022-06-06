Orange Pi выпускает свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800

Компания Orange Pi представила свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800.

Это полный аналог модели Raspberry Pi 400, хотя есть и отличия. Orange Pi 800 оснащен шестиядерным процессором Rockchip RK3399 с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами Cortex-A53. За графику отвечает видеочип Mali-T860. Работает компьютер на операционной системе Orange Pi, основанной на Arch Linux, а также Chromium OS.

Другие характеристики включают: 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ флэш-памяти eMMC, порт HDMI 2.0, VGA, разъем для наушников, два порта USB 3.0 Type-A и USB Type-C.

Клавиатура имеет 78 клавиш. Размеры составляют 286 х 122 х 22 мм, а вес 385 г. Цены и доступность не объявлены.