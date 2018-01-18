Особенности и преимущества системы для хранения информации НР MSA 2050

В эру сплошной компьютеризации очень важно обеспечить надежное хранение создаваемой информации. Немаловажным также считается оперативный доступ к нужным сведениям. На предприятиях, где функционирует более 3 серверов, очень трудно распределять производственные ресурсы, искать необходимые сведения и подтверждать право доступа к ним. Для решения возникающих проблем обычно используются современные СХД, которые предназначены для консолидации имеющихся ресурсов т объединение их в единый информационный узел.



Опыт фирмы НР в производстве СХД достаточно большой. Предыдущее поколение аппаратуры выпускалось под номером 2040. Оно пользовалось большим спросом и популярностью среди потребителей, так как демонстрировало только положительные качества в процессе работы. Максимально удобной для работы считается система hp msa 2050 . Известная американская компания Hewlett-Packard предлагает потребителям современный ресурс, который идеально справляется с различными задачами.Основным секретом высокого положения на рынке систем компании НР считается наличие широкого сервисного покрытия. Специалисты Hewlett-Packard готовы осуществлять выезды к своим клиентам для выполнения профилактических или пуско-наладочных работ на расстояние до 270 км. Системы НР MSA 2050 отличаются легкостью установки, простотой настройки, комфортностью использования, доступностью ценовых тарифов. С алгоритмом управления аппаратурой может разобраться каждый человек, имеющий базовые знаний в области информатики. Для обслуживания СХД не нужен узкопрофильный специалист, прошедший специальное обучение.Системы HP MSA 2050 рекомендуется использовать предприятиям, занятым в сфере малого или среднего бизнеса. Они дают возможность уверенно наращивать объем сохраняемой информации. В минимальной комплектации оборудование идеально подходит для предприятий, где работает около 100 штатных сотрудников. Новосозданные системы хранения информации отличаются наличием надежной защиты, предотвращающей несанкционированное извлечение дисков.У HP MSA 2050 кардинальных изменений, по сравнению с предыдущим поколением аппаратуры, нет. Хотя приборы такого вида характеризуются более высоким уровнем производительности. В них также используется более мощные процессорные установки и модули памяти. Обработка информации проводится очень быстро и качественно.