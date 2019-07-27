Особенности нового светофора Visual Intelligent Control

По словам разработчиков светофора, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Светофор можно оснащать дополнительными модулями для расширения его возможностей. В качестве примеров приводятся камера с функциями видеоаналитики, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi и даже система оценки обледенения дорожного покрытия путем отражения инфракрасных лучей от поверхности. По словам генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, на добавление или замену модуля требуется всего несколько минут. Он считает, что в недалеком будущем такие светофоры станут частью системы умного города.Входящий в состав «Ростеха» холдинг «Швабе» разработал экспериментальный светофор, способный предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу весьма необычным способом. Помимо традиционного светового сигнала такой светофор умеет проецировать на проезжую часть лазерную стену.