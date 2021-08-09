От Steam Deck в стационарном режиме нет толку

Вы можете подумать, что Steam Deck от Valve ужасно похожа на Nintendo Switch, но на самом деле это очень разные проекты во многих отношениях. Показательный пример: мы недавно узнали от Valve, что Steam Deck не будет работать иначе при стыковке с док-станцией, в отличие от Switch. Это не значит, что вы не можете подключить монитор с разрешением 1080p или выше к док-станции Steam Deck и выводить его с правильным разрешением. Однако производительность устройства останется прежней, независимо от того, подключено оно к док-станции или в мобильном формате. При этом, что вполне ожидаемо, вы испытаете снижение производительности при игре с более высоким разрешением в режиме док-станции, так как компьютеру нужно будет больше вычислительной мощности.

Это означает, что вам, возможно, придется разбираться в играх, в которые вы играете на большом экране. Valve заявляет, что 30 кадров в секунду — это минимальная частота кадров, которую она считает приемлемой для Steam Deck, но это относится только к родному разрешению 800p. То есть, консоль собрана таким образом, чтобы после запуска игры выдавать 30 кадров только при 800р, если разрешение выше, то мощности уже будет недостаточно. Например, если вы запустите игру в 1080р на внешнем мониторе, то консоль уже не будет справляться с поставленной задачей, что, конечно, не очень приятно. Получается, что геймеру в стационарном формате играть с данного компьютера все же не очень приятно, особенно если вы хотите попробовать играть в 4К.