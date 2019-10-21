Отбеливание зубов в домашних условиях за 25$ - Bianco Smile

Жемчужно-белая улыбка - один из лучших способов произвести отличное впечатление, поэтому регулярный уход за полостью рта и поездки к стоматологу просто необходимы. Тем не менее, профессионально отбеливать зубы просто слишком дорого для большинства из нас.

Набор Bianco Smile содержит все необходимые инструменты для отбеливания зубов в домашних условиях. Он содержит лотки для термоформования, которые прессуются непосредственно на ваши зубы, светодиодный светильник и отбеливающий гель высочайшего качества. Просто нанесите гель на подносы и включите светодиод, и вы сможете сделать зубы на 14 оттенков белее всего за 10 минут. Bianco Smile доступен по цене $ 25.