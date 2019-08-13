Отборные Ryzen 3000 (Matisse) стоят дороже

2019-08-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Ryzen 3000 (Matisse); [83]
Довольно часто крупные торговые сети, которые занимаются продажей компьютерного железа, предлагают пользователям не обычные, а отборные процессоры. Так случилось и с моделью Ryzen 3000 (Matisse), которую продают по завышенной цене — процессоры из отборного сегмента продают на 100 евро дороже, чем обычные. Все дело в том, что данные процессоры могут гарантировать вам более высокую тактовую частоту при разгоне, что крайне полезно, если вы работаете с софтом или просто играете в игры. Отбираются данные процессоры прямо на заводе, просто об этом мало кто знает — ранее аналогичным образом на рынок попадали отборные процессоры Intel. Правда, стоит ли дополнительный разгон 100 евро — вопрос интересный. Многие от него точно откажутся.


Комментарии и отзывы Ryzen 3000 (Matisse)
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