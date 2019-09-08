Открылся завод стиральных машин Haier в Набережных Челнах

2019-09-08, Автор - Adelia; Продукт - Haier ; [111]
28 августа 2019 года корпорация Haier открыла в Набережных Челнах еще одно свое производство стиральных машин.

В будущем количество стиральных машин достигнет 1 млн в год. На заводе будут трудиться более 380 человек, на данный момент — 150 сотрудников.

ООО «Хайер Апплаенсис Рус» работает в Набережных Челнах с апреля 2016 года. Первым проектом компании был завод холодильников. После его ввода в эксплуатацию корпорация заявила о создании в Набережных Челнах промышленного парка с инвестициями в 3 млрд рублей. Ей выделено 127 га территории, имеющей статус ТОСЭР, на которой построен завод по производству стиральных машин.


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