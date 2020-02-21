Открыта регистрация на бета‑тест World of Warcraft: Shadowlands

Фанаты игры World of Warcraft могут подать заявку на участие в бета-тестировании дополнения Shadowlands.

Кто хочет принять участите в бета-тестирования обновления, то им необходимо зайти на официальный сайт игры, далее войти в учетную запись Battle.net и нажать кнопку подачи заявки.

Когда начнется тестирование игры пока что неизвестно. В Battle.net уже добавлена поддержка зашифрованной альфа-версии Shadowlands, но других подробностей о дополнении нет. По слухам дополнение должно выйти до конца 2020 года.