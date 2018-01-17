Открытая бета-версия Ironsight в следующем месяце

Издатель gamigo объявляет об открытии бета-тестирования Ironsight, которое начнется 1 февраля, что даст возможность проверить западную версию этого многопользовательского шутера от первого лица. Они также обещают бонус для владельцев Founder's Pack, которые получат доступ к бета-версии 30 январяПрисоединитесь к последнему бою на Земле за природные ресурсы в «Ионсайт» от первого лица в онлайн-шутере.