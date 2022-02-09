Открытие подразделения Lotus Advanced Performance

Lotus объявила об открытии в компании нового подразделения Lotus Advanced Performance, которое станет новым подразделением специальных операций. Новое подразделение Lotus Advanced Performance будет предлагать автомобили на заказ для клиентов, а также работать над моделями ограниченного выпуска, а также над гало-проектами.

Это еще одно важное событие в продолжающемся преобразовании Lotus из британской компании по производству спортивных автомобилей в глобальный бизнес и бренд спортивных автомобилей. Заманчивое новое изображение от Lotus Design намекает на захватывающий будущий проект. Всем проектом руководит Саймон Лейн, исполнительный директор Lotus Advanced Performance, который присоединился к ним из собственного бизнеса Q by Aston Martin. Саймон Лейн прокомментировал: «Я всегда был фанатом Lotus, и это должен быть один из самых захватывающих проектов в автомобильной промышленности — чистый лист бумаги и возможность запустить совершенно новое подразделение самого амбициозного автомобиля в мире. У нас с командой LAP есть несколько фантастических и действительно новаторских идей, очень привлекательных для молодых и старых поклонников Lotus, а также для тех, кто ищет уникальный опыт и коллекционные возможности».
Комментарии и отзывы Lotus Advanced Performance
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