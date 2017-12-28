Отопление крипто-фермами

Пользователи из США решили, что можно от майнинга получать дополнительную выгоду и запустили целый проект по обогреву домов на основе ферм по добыче криптовалюты. Все достаточно просто - ферма стандартного размера на шесть видеокарт в режиме постоянной работы способна зарабатывать примерно одну восьмую своей стоимости в месяц, при этом выдавая температуру в 60 градусов на каждой карте. При нехитром выведении тепла от карт на радиаторы, расположенные в квартире или доме, удается такой вот фермой отапливать однокомнатную студию. Учитывая, что вы экономите на отоплении, плюс зарабатываете на ферме, такое решение кажется реально интересным. И, что самое интересное, проект уже реализовали - несколько квартир уже отапливаются таким образом и есть ощущение, что при должном апгрейде будет еще круче.