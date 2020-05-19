Отправляется в релиз

Какое-то время назад на просторах интернета активно обсуждали возможность создания портативного компьютера, который позволит существенно расширить возможности виртуальной реальности, ведь пользователь не будет привязан к стационарному ПК. Теперь такое решение есть, ведь в релиз отправилась система Zotac VR GO 3.0, которая выглядит крайне привлекательно и обладает достаточно высокой производительностью. Этого явно хватит с головой для того, чтобы вы спокойно играли в игры, использовали шлем виртуальной реальности и наслаждались различными преимуществами такого вот портативного игрового компьютера. Проблема здесь только в том, что стоимость ПК для нашего рынка еще никто не назвал, а хотелось бы уже ее узнать и сравнить.