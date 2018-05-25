Ответ QNAP по безопасности на Cisco Claim VPNFilter

QNAP сегодня опубликовал заявление в ответ на недавние утверждения о том, что NAS QNAP подвержен вредоносным заражениям с помощью программы под названием «VPNFilter». QNAP был осведомлен о присутствии VPNFilter с 2017 года и обратился к проблеме с обновлениями операционной системы QTS и приложения QNAP NAS Malware Remover.

Это решение существует с середины 2017 года. Группа QNAP Security Response Team постоянно исследует все угрозы безопасности и выпускает обновления по мере необходимости, чтобы защитить пользователей NAS QNAP от воздействия вредоносных программ и атак.

Если вы обеспокоены тем, что вредоносная программа заразила ваш NAS QNAP, установите средство удаления вредоносных программ из Центра приложений QTS для сканирования вашего NAS. QNAP настоятельно рекомендует всем пользователям NAS следовать передовым методам обеспечения безопасности ИТ, используя последнюю версию QTS и периодически меняя пароль учетной записи администратора NAS.