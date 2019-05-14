Оуэн smooya Баттерфилд мог вернуться в BIG

BIG рассматривала кандидатуру Оуэна smooya Баттерфилда на замену Йоханнеcу nex Магету. Оуэн smooya Баттерфилд

Команда отказалась от этого варианта, так как британец не смог бы представить немецкий состав по CS:GO на ESL Pro League Season 9. Об этом сообщил инсайдер Ярек DeKay Льюис. Smooya представлял BIG с апреля 2018 по февраль 2019 года. С командой он выступил в финале ESL One Cologne 2018, вошел в топ-8 FACEIT Major — London 2018, а также занял третьи места на cs_summit 3, SuperNova Malta 2018 и ELEAGUE CS:GO Invitational 2019.

В апреле smooya помог Renegades пройти во второй этап ESL Pro League Season 9 — из-за этого он не смог бы представить BIG в европейском дивизионе. 12 мая DeKay сообщил, что Баттерфилд временно заменит Шона Gratisfaction Кайвая в австралийском составе.