Oura хочет выпустить новое умное кольцо для конкуренции с Samsung

Совсем недавно компания Samsung представила своё первое умное кольцо, которое привлекло значительное внимание благодаря передовым возможностям в области контроля за здоровьем и лёгкому титановому корпусу, что делает кольцо достаточно удобным для ношения в течение всего дня. При этом многие пользователи, которые разбираются в этом вопросе, заметили, что кольца Oura Ring и Galaxy Ring очень похожи в плане дизайна и основных функций, что делает их достаточно серьёзными конкурентами друг для друга. И хотя представители компании Samsung утверждали обратное и даже обеспечили юридическую защиту своего нового устройства, дабы не попасть в зал суда по иску о плагиате, компания Oura решила победить оппонента иным способом. Компания планирует существенно прокачать своё кольцо в техническом плане.

По данным инсайдеров, компания Oura сосредоточилась на релизе умного кольца Oura Ring Gen 4 сразу же после запуска производства Samsung Galaxy Ring, так как ранее именно Oura была лидером в этом сегменте без намёка на конкуренцию. Впрочем, пока что главной фишкой нового устройства является дизайн — производитель хочет выпустить гаджет в более прямоугольном формате с меньшим количеством изгибов, чтобы выделяться на фоне основного конкурента. Другое дело, что пользователи обычно выбирают кольцо больше по характеристикам и новым возможностям, потому что это в любом случае не украшение, а умный гаджет для контроля за личным здоровьем. Но хорошо, что этот сегмент электроники развивается.