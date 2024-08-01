Оверклокер разогнал Raspberry Pi 5 до 3,4 ГГц

Сегодня появилась информация о том, что оверклокер из США поставил новый мировой рекорд по разгону одноплатного компьютера Raspberry Pi 5. Суть в том, что энтузиаст смог разогнать процессор одноплатного компьютера до 3,4 ГГц, продемонстрировав самые высокие одноядерные и многоядерные результаты в тесте Geekbench 6. Используя пользовательский код и кастомные настройки напряжения, инсайдер смог преодолеть порог ограничения по мощности, который не давал поднять частоту выше отметки в 3,0 ГГц, после чего смог поддерживать тактовую частоту на уровне 3,3 ГГц при напряжении около 1,07 вольта. А вот добиться результата в 3,4 ГГц оказалось достаточно проблематично — после нескольких неудач специалист применил более продвинутые методы охлаждения процессора одноплатного компьютера, включая элемент Пельтье и вентилятор Noctua.

Это позволило добиться более приемлемых температур на процессоре одноплатного компьютера и поднять тактовую частоту. До обновления системы охлаждения плата Raspberry Pi 5 постоянно зависала и даже при напряжении около 1,08 вольта оборудование не могло успешно завершить тесты Geekbench 6. После апгрейда охлаждения система работала более стабильно и прошла все тесты в синтетике, продемонстрировав более высокие результаты производительности. Конечно, повторить это в домашних условиях будет достаточно проблематично, но, с другой стороны, сам по себе одноплатный компьютер является устройством для энтузиастов.