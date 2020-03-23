Оверклокеры из Великобритании собрали игровой ПК Ballista

2020-03-23, Автор - Ramil; Продукт - Ballista; [139]
Компания Overclockers UK в преддверии запуска долгожданного шутера Doom Eternal собрала игровую систему под названием Ballista.

Компьютер оснащен процессором AMD Ryzen 5 3600 в паре с видеокартой AMD Radeon RX 5500 XT, что удовлетворяет стабильный FPS для разрешения 1080p. Материнская плата на базе чипсета B450, оперативная память на 16 Гб DDR4 с частотой 3000 МГц. Комплектующие установлены в корпус Kolink Void RGB. Дисковое пространство укомплектовано SSD накопителем на 256 Гб и HDD на 1 Тб. Производитель может укомплектовать по вашему желанию и более мощное железо.

Стоимость игрового ПК Ballista составляет 80 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Ballista
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