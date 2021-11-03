Overwatch 2 и Diablo IV откладываются на неопределенный срок

Blizzard снова откладывает Overwatch 2 и Diablo IV. Это произошло после нескольких месяцев проблем в дочерней компании Blizzard Entertainment, связанных с иском о сексуальных домогательствах, поданным штатом Калифорния в июле. Во время недавнего отчета о доходах за третий квартал 2021 года издатель объявил новость о том, что он откладывает игры, чтобы дать командам, работающим над ними, больше времени. По крайней мере, они в первую очередь обращают внимание на качество.

Blizzard представила Overwatch 2 и Diablo IV еще на Blizzcon 2019. В то время обе игры находились на ранней стадии разработки, но ожидалось, что они выпустят их где-то в 2021 году. Игроки надеются что это последняя задержка выхода этих классных игр.
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