OxygenOS Open Beta 5 запущена на смартфонах серии OnePlus 8

Новая открытая бета-версия 5 OxygenOS стала доступной для смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. OxygenOS Open Beta 5 содержит в себе исправления известных ошибок и ряд улучшений. Кроме того, обновление поставляется с последним патчем безопасности Android от декабря 2020 года. Получить обновление могут устройства участвующие в программе бета-тестирования.

OxygenOS Open Beta 5 для серии OnePlus 8 обеспечивает оптимизированную скорость запуска приложений. Обновлены эффекты анимации при активации передней камеры. Добавлена функция Rewind Recording для Game Space, позволяющая записать последние 30 секунд игры. Устранена проблема с динамиком и регулировкой громкости.