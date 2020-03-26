Ожидается, что 5-нм TSMC предложит на 80% более высокую плотность транзисторов по сравнению с 7-нм.

TSMC занимает лидирующие позиции, когда речь заходит об уменьшении размеров кристаллов. Несмотря на то, что Intel объявила, что, по ее мнению, закон Мура будет действовать, по крайней мере, до 2025 года, в настоящее время тайваньский производитель полупроводников продолжает показывать, что можно достичь еще меньших размеров узлов.

TSMC сообщает, что ожидает увеличения плотности транзисторов на 84% с новым узлом N5. Наряду с более высокой плотностью транзисторов, новый узел «N5» также обещает лучшую производительность - до 15% при том же энергопотреблении.

Тайваньский производитель чипов уже объявил, что его 5-нм узел полностью зарезервирована клиентами, такими как Apple, которая планирует выпустить чип A14 с использованием нового узла.