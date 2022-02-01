Ожидается что Wi-Fi 6/6e станет основной технологией с долей рынка около 60% в 2022 году

TrendForce заявляет, что в обычных приложениях, Wi-Fi 6E поддерживает 6 ГГц и расширяет полосу пропускания не менее чем на 1200 МГц, обеспечивая более высокую эффективность, пропускную способность и безопасность, чем Wi-Fi 6, и может оптимизировать удаленную работу, виртуальную реальность. Более того, с точки зрения вертикального сектора IoT с самой высокой выходной стоимостью, умное производство по-прежнему в основном использует Ethernet и мобильные сети 4G/5G в качестве основных технологий связи на современных умных фабриках. Однако еще в 2019 году крупный британский производитель аэрокосмического оборудования Mettis Aerospace и Альянс беспроводной широкополосной связи (WBA) провели поэтапное тестирование практичности Wi-Fi 6 на заводах и считают, что Wi-Fi 6 может получить широкое распространение для изготовления.