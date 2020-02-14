PATRIOT представила серию твердотельных накопителей P300 M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe

PATRIOT анонсировал новый твердотельный накопитель P300 Gen3 x4 NVMe m.2 с емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

P300 обеспечивает надежное решение для бюджетных пользователей, предлагая при этом исключительную скорость по приемлемой для потребителя цене. P300 построен на односторонней конструкции M.2 для экономии места и обеспечения совместимости с самыми тонкими ноутбуками и настольными ПК малого форм-фактора. Контроллер следующего поколения DRAMless, в сочетании с 3D NAND, снижает стоимость сборки без ущерба для производительности и качества SSD.

Усовершенствованное микропрограммное обеспечение P300 обеспечивает сквозную защиту данных и мощный алгоритм ECC LDPC для обеспечения целостности и предотвращения повреждения данных, а также позволяет поддерживать максимальную производительность и снижает энергопотребление в система.

P300 поддерживает расширенное выравнивание износа, чтобы продлить срок службы флэш-памяти NAND, оптимизируя циклы записи и стирания для каждой ячейки. Твердотельный накопитель предназначен для повышения общей производительности системы за счет более быстрой скорости передачи данных. PATRIOT P300 предлагает один из самых надежных SSD-накопителей по соотношению цена-качество на рынке.