PCI-SIG выпускает спецификацию PCIe 6.0: 64 ГТ/с

PCI-SIG, организация, ответственная за широко распространенный стандарт PCI Express (PCIe), объявила сегодня об официальном выпуске спецификации PCIe 6.0, достигающей 64 ГТ/с. Технология PCI Express фактически служила предпочтительным интерконнектом почти два десятилетия. Спецификация PCIe 6.0 удваивает пропускную способность и энергоэффективность по сравнению со спецификацией PCIe 5.0 (32 ГТ/с), обеспечивая при этом низкую задержку и меньшую нагрузку на полосу пропускания.

Скорость передачи исходных данных 64 ГТ/с и до 256 ГБ/с в конфигурации x16

Амплитудно-импульсная модуляция с 4-уровневой сигнализацией (PAM4) и использует существующий PAM4, уже доступный в отрасли.

Упрощенное прямое исправление ошибок (FEC) и проверка циклическим избыточным кодом (CRC) уменьшают увеличение частоты битовых ошибок, связанное с сигнализацией PAM4.

Кодирование на основе Flit (блок управления потоком) поддерживает модуляцию PAM4 и позволяет более чем вдвое увеличить пропускную способность.

Обновленный макет пакета, используемый в режиме Flit, для обеспечения дополнительных функций и упрощения обработки.

Поддерживает обратную совместимость со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe.

Особенности спецификации PCIe 6.0Поскольку рынок твердотельных накопителей PCI Express, по прогнозам, будет расти в среднем на 40% до более чем 800 эксабайт к 2025 году, PCI-SIG продолжает удовлетворять будущие потребности приложений для хранения данных.