ПК Huawei MateStation B515 для предприятий с AMD Ryzen 4700G

Компания Huawei официально выпустила ПК MateStation B515 для государственных учреждений и других предприятий.

Новый настольный ПК недоступен для коммерческого рынка и предназначен только для предприятий. Huawei MateStation B515 поставляется с мощным процессором AMD Ryzen 7 4700G и способным Ryzen 5 4600G, оба из которых являются APU со встроенной графикой Radeon. Тем не менее, также предлагается возможность обновления до высокопроизводительных дискретных графических процессоров. Он работает в паре с 8 ГБ или 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 3200 МГц, и корпус поставляется в комплекте с интеллектуальной клавиатурой и мышью, а также дисплеем. Для хранения предлагается 1 ТБ памяти на жестких дисках, а также 256 ГБ или 512 ГБ памяти SSD.

Компания также уделила особое внимание управлению температурным режимом, оснастив систему hte интеллектуальной системой контроля температуры, которая может автоматически регулировать скорость вращения вентилятора для управления температурой.

Комплекте с ПК идет 23,8-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 пикселей. Этот дисплей также поставляется с защитой для глаз и даже прошел международные стандарты сертификации TÜV Rheinland.

Ко всему этому еще в комплект идет клавиатура со встроенным NFC модулем, который может подключаться к смартфонам через область клавиши Shift, что обеспечивает беспроводную передачу данных со смартфона на компьютер. В целях безопасности на клавиатуре также есть сканер отпечатков пальцев на кнопке питания, который обеспечивает безопасную загрузку и беспрепятственную разблокировку системы.