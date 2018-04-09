ПК-моноблок Acer Aspire S24 вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам ПК-моноблока Aspire S24, толщина которого составляет всего 5,97 мм. Фокус в том, что основная часть и панель беспроводной зарядки стандарта Qi расположены в довольно большой подставке. Новинка получила 23,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, процессоры Intel Core 8 поколения вплоть до Core i7 с опциональной памятью Intel Optane, до 32 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью до 512 ГБ и жесткий диск до 2 ТБ, Wi-Fi (802.11ac 2x2 MIMO) и гигабитный Ethernet и 2.1-канальную аудиосистему с сабвуфером. Моноблок может работать и как обычный монитор благодаря наличию порта HDMI In. Acer Aspire S24 появится в продаже в ноябре по цене от 1000 долларов.