ПК-моноблок Asus Vivo AiO V272 оценен в 1360 евро

Компания Asus пополнила ассортимент ПК-моноблоков моделью Vivo AiO V272, которая была представлена еще в январе, но без технических подробностей. Новинку оснастили 27-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, охватом 100% цветового пространства sRGB и сенсорным дисплеем в качестве опции, 4-ядерными процессорами Intel Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц) или Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц) на выбор, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD типоразмера M.2 объемом до 512 ГБ и 2,5-дюймовым HDD объемом до 2 ТБ, видеокартой Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ памяти GDDR5, адаптерами Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 4.1, web-камерой, двумя громкоговорителями суммарной мощностью 6 Вт, двумя микрофонами, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1, одним USB 2.0, входом и выходом HDMI. Цена Asus Vivo AiO V272 составляет 1380 евро.