ПК-версия Bloodborne находится на стадии тестирования

ПК-версия игры Bloodborne находится на стадии тестирования. В прошлом месяце игра прошла большой этап тестов и были выявлены проблемы, над которыми уже ведется работа. Разработчик отметил, обновленный Bloodborne не будет поддерживать частоту кадров вышел 60 FPS, так как повышение частот вызывает проблемы.

Ожидается, что ПК-версия и консольная версия Bloodborne для PS5 выйдут в следующем году. Sony планирует добавить ремастер Bloodborne в список игр для запуска консоли нового поколения. Разработчики рассказали о том, что игра почти завершена.