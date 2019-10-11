ПК-версия Red Dead Redemption 2 теперь доступна для предварительного заказа

Долгожданная версия Red Dead Redemption 2 для ПК теперь доступна для предварительного заказа. Начиная с 5 ноября, эта игра будет доступна для покупки, начиная с сегодняшнего дня и до 22 октября, когда закончится период предварительного заказа.

Для всех предварительных покупок Rockstar подготовил кучу дополнительных бонусов. Для начала пользователи могут выбрать любую из двух игр: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: стипендиальное издание, LA Noire: полное издание, Max Payne 3: полное издание. Кроме того, каждая предварительная покупка, сделанная с помощью Rockstar Game Launcher, приведет к бесплатному обновлению до премиальной версии Red Dead Redemption 2, где конечная и специальная версия получит скидку в размере 20 долларов, если пользователи захотят обновить ее.

Кроме того, есть дополнительные бонусы, которые включают Outlaw Survival Kit для режима Story, War Horse для режима Story, Le Trezor des Morts карта сокровищ для режима Story, денежный бонус для режима Story, 50 золотых слитков для Red Dead Online. RDR2 для ПК будет содержать обновленную графику для использования мощных графических карт для ПК с такими функциями, как HDR, для улучшения визуальных эффектов.