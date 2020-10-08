PS5 будет эффективно рассеивать тепло

Буквально вчера компания Sony выпустила официальный ролик о том, как разбирать игровую приставку PS5. Оказалось, что разбор консоли довольно простой. Более того, производитель показал, что внутри консоли расположен достаточно большой радиатор, который идеально подходит для отвода тепла от процессора — производитель уверяет, что размеры радиатора позволяют настолько эффективно отводить тепло, что никаких проблем с перегревом устройства не будет. С другой стороны, стоит отметить, что помимо радиатора там установлен еще и большой вентилятор, который выглядит эффектно и, возможно, будет хорошо охлаждать процессор. Пока что говорить рано, но уже сейчас система охлаждения приставки выглядит лучше, чем у текущего поколения.