PS5 будут доставлять самолетами

Инсайдер, который ранее сливал достаточно много достоверной информации об игровой приставке PS5, официально заявил, что компания Sony уже забронировала шестьдесят рейсов грузовых самолетов для доставки партий игровых консолей по всему миру. Дело в том, что ранее компания доставляла приставки более привычными и доступными методами, но в этом году из-за коронавируса перевезти столько консолей в нужный срок будет проблематично. Чтобы не срывать сроки поставок и не оказываться в невыгодной позиции из-за того, что устройство находится в дефиците, производитель решил пойти на крайние меры. Вопрос лишь в том, насколько консоль станет дороже после того, как ее доставят рейсом на самолете. Пока что об этом никакой информации нет.