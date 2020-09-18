PS5 не будет поддерживать игры с PS, PS2 и PS3

Довольно длительное время пользователи с интернета обсуждали факт того, что консоль PlayStation 5 поддерживает игры с PlayStation 4. Более того, кто-то почему-то решил, что если консоль поддерживает игры предыдущего поколения, то и все старые игры на ней тоже будут работать. Но в официальном интервью глава подразделения заявил, что игры с PS, PS2 и PS3 поддерживаться не будут и изначально этого даже никто не планировал. Там совсем другая архитектура чипов использовалась, другой код, другие драйвера и технологии. Реализовать всё это на консоли нового поколения невозможно, да и зачем, если новые игры выглядят просто шедеврально. Так что ждать поддержки PS, PS2 и PS3 на консоли нового поколения точно не стоит, пора копить деньги на новые игры.