PS5 позволяет играть в игры без экранов загрузки

Некоторое время назад производитель игровой приставки в лице Sony официально заявил, что в некоторых играх на PS5 не будет экранов загрузки вообще — даже если игра делится на отдельные локации, то пользователь просто будет переходить между ними мгновенно. Кому-то это понравилось, у кого-то такой подход вызвал скорее недоумение, ведь даже на ПК такой функции нет. Теперь первые разработчики видеоигр, которые выйдут в свет уже 12 ноября, заявили, что это на самом деле так и работает. Конечно, стоит понимать, что PS5 сама по себе имеет массу технических улучшений по сравнению с предыдущей приставкой, но и твердотельный накопитель тоже дает о себе знать. Ждем релиз приставки и тогда можно будет поговорить о преимуществах решения.